Минфин не видит предпосылок к дальнейшему повышению ипотечных ставок

Министерство финансов РФ не видит предпосылок к повышению ставок по ипотеке в этом году, передает РИА Новости заявление заместителя директора департамента финансовой политики министерства Алексея Яковлева.

«Что касается рыночных условий – есть определенные прогнозы, но мы видим, что спрос восстанавливается. Дальнейшего ужесточения мы не видим, предпосылок для него нет», – сказал Яковлев, отвечая на вопрос о возможном дальнейшем изменении условий по ипотечным кредитам в России в рамках просветительской акции Минфина и «Дом.РФ» «Ипотека-2022: новые правила и возможности».