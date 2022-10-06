За 10 лет россияне стали есть больше овощей, фруктов, мяса и яиц – Россельхозбанк

За 10 лет рацион россиян стал более сбалансированным и разнообразным, выяснили эксперты Россельхозбанка в исследовании к агропромышленной выставке «Золотая осень». Россияне стали есть больше овощей, фруктов, мяса, яиц.
Так, по сравнению с 2011 годом среднегодовое потребление мяса и мясопродуктов увеличилось на 8% до рекордных 77 кг, фруктов и ягод – на 9% до 65 кг, овощей и бахчевых – на 4% до 106 кг в год. Яиц и яйцепродуктов стали также есть больше на 4% – 283 яйца в год.
В то же время потребление сахара оценивается в 39 кг, а хлеба и макаронных изделий – в 116 кг.
Отдельно эксперты РСХБ рассмотрели потребление и производство одного из самых популярных продуктов на столе россиян – картофеля. В среднем житель страны съедает 84 кг картофеля в год.
«Постепенный рост покупательной способности, развитие сельского хозяйства и торговых сетей позволили россиянам разнообразить питание. Вместе с тем картофель остаётся доступным и востребованным источником углеводов и ингредиентом множества традиционных блюд российской кухни. Сейчас житель нашей страны имеет более здоровый рацион, чем 10 лет назад, мы фиксируем устойчивый тренд на достижение показателей потребления продуктов, рекомендованных Минздравом», – прокомментировал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.
Популярность картофеля объясняется тем, что это практически постоянный «резидент» обычного огорода российского дачника в силу относительной простоты выращивания и неприхотливости самой культуры. Даже по итогам 2021 года, после двух десятилетий активного развития и агрохолдингов, и фермерских хозяйств, именно на личных подсобных хозяйствах выросло 64% картофеля в стране. Крупные организации вырастили 22%, а фермеры – 14%. Всего же урожай составил 18 296 тыс. тонн.
При этом в урожайности лидируют именно крупные хозяйства, которые собирают в среднем 26,5 тонн с гектара. У фермеров показатель на уровне 20,8 тонн, а у владельцев ЛПХ – 13,5 тонн.
Почти каждая третья картофелина выросла в Центральном федеральном округе, каждая четвёртая – в Приволжском. На Северо-Кавказский, Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа суммарно приходится 15% картофеля.
Рейтинг регионов по сбору картофеля, 2021 г.
|
|
Федеральный округ
|
Урожай, тыс. тонн
|
Доля
|
|
Российская Федерация
|
18296
|
100%
|
1
|
ЦФО
|
5612
|
31%
|
2
|
ПФО
|
4453
|
24%
|
3
|
СФО
|
2570
|
14%
|
4
|
УрФО
|
1526
|
8%
|
5
|
ЮФО
|
1358
|
7%
|
6
|
СКФО
|
986
|
5%
|
7
|
СЗФО
|
937
|
5%
|
8
|
ДФО
|
854
|
5%