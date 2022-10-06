Новости

Улучшение качества жизни 75 тыс. семей, объем кредитования 150 млрд руб. – Россельхозбанк подвел итоги «сельской ипотеки»

Россельхозбанк выдал кредиты 75 тысячам семей на улучшение жилищных условий в рамках «Сельской ипотеки», став лидером этой программы. Общая сумма выдач достигла 150 млрд рублей. Об этом сообщил глава РСХБ Борис Листов в ходе 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

По его словам, наибольшим спросом в 2022 году сельская ипотека пользуется у жителей Башкортостана. В топ-5 также входят Удмуртия, Татарстан, Оренбургская и Нижегородская области.

Клиенты могут приобрести или построить загородный дом в сельской местности с помощью кредита под 3%. Средний размер кредита увеличился до 2,6 млн рублей (в 2021 году он составлял 1,9 млн рублей). Самой популярной целью кредитования стала покупка готового дома с участком – 89% от всех выданных средств, на строительство дома пришлось около 11%.

«Большой интерес к переезду в собственный дом в сельской местности проявляют жители городов, особенно те, у кого есть дети. И для такой категории клиентов необходимы сервисы, позволяющие сориентироваться в новой, непривычной для них среде. Поэтому мы создали платформу по развитию сельских территорий «Свое Село». Она набирает популярность – уже более 1 млн пользователей. Здесь можно не только подобрать дом или участок, но и рассчитать стоимость строительных работ. Также можно сразу подать заявку на ипотеку и выбрать подходящий проект дома от аккредитованных подрядных организаций (из более чем 1500 вариантов)», - сказал глава Россельхозбанка.

Рейтинг регионов по объему выдачи сельской ипотеки за 9 месяцев 2022 года

Место

Регион

Объем выдач, млн рублей

1

Республика Башкортостан

1 265

2

Удмуртская Республика

1 146

3

Республика Татарстан

985

4

Оренбургская область

807

5

Иркутская область

618

6

Новосибирская область

610

7

Нижегородская область

596

8

Красноярский край и Хакасия

594

9

Челябинская и Курганская области

561

10

Белгородская область

539

По статистике банка, средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку в РСХБ, - 37 лет. При этом продукт набирает популярность и у клиентов моложе – 60% от общего количества заявок, поступивших во II квартале 2022 года.

Заявку на получение сельской ипотеки в РСХБ по ставке 3% может подать любой житель страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита - от 100 тыс. до 3 млн рублей. Для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа максимальный размер сельской ипотеки составляет 5 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 10%. Для покупки более дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять каждый из супругов, увеличив общий размер кредита вдвое. В этом случае дом должен приобретаться на правах общей совместной собственности по одному договору купли-продажи с указанием в качестве покупателей обоих супругов.

Платформа РСХБ Свое Село – часть постоянно совершенствующейся и расширяющейся цифровой экосистемы Россельхозбанка, ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства и повышение привлекательности жизни в сельской местности. На площадке представлены более 1000 аккредитованных подрядчиков, и более 7000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, озеленению территории и обустройству дома более чем в 130 категориях. Суммарное количество объектов загородной недвижимости, размещенных на площадке, превышает 1 млн. За первый год работы платформы Россельхозбанка Свое Село ее посетило более 1 млн пользователей. Для предпринимателей размещение на платформе бесплатно. 
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании