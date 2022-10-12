Три новых жилых комплекса подключили к электросетям в Иркутске

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) подключила к электросетям три жилых комплекса в Иркутске общей мощностью 2,8 МВт. Работы выполнили специалисты филиала «Южные электрические сети».

Фото А. Фёдорова

Так, в Правобережном округе города мощность в 1,6 МВт обеспечена для подключения 18-этажной высотки. Специалисты проложили четыре кабельные линии, в том числе протяженностью пять километров от подстанции «Городская». Кроме того, выполнили реконструкцию трансформаторной подстанции для увеличения мощности и установку дополнительного оборудования.

В Ленинском округе к электросетям подключили малоэтажный жилой комплекс, присоединенная мощность составила 0,6 МВт. Для электроснабжения четырехэтажных жилых домов энергетики построили кабельную линию 10 кВ до трансформаторной подстанции. В Свердловском округе на 0,6 МВт увеличена мощность для электроснабжения третьей очереди жилого комплекса, состоящего из 17-этажных блок-секций с подземными автостоянками.

Обеспечение возможностей для развития населенных пунктов и подключение к электросетям социально-значимых объектов и жилых домов находятся у компании в приоритете. Всего с начала 2022 года филиал «Южные электрические сети» обеспечил выдачу 48 мегаватт мощности для подключения к электросетям физических лиц. Обеспечено электроснабжение 4,5 тысячи потребителей.