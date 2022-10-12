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Мобилизованные из Иркутской области смогут зарегистрировать право на недвижимость за один час

С 12 октября кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость для призванных на службу в рамках частичной мобилизации будут проводиться сразу после подачи документов, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

<p>Фото пресс-службы правительства Иркутской области</p>

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

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Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в МФЦ и предъявить повестку в военкомат. Сотрудники МФЦ примут заявителя без очереди, а специалисты Росреестра незамедлительно проверят документы и, если они в порядке, проведут регистрацию права или постановку на кадастровый учет. Сразу после этого зарегистрированные документы будут выданы мобилизованному гражданину.

«Регистрация за час» распространяется на оформление прав и кадастровый учёт объектов недвижимости по договорам купли-продажи, ипотеки, дарения, мены, аренды, по свидетельствам о наследстве, решениям суда и т.д.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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