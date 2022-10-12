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Академия ИНК запускает новое направление «Информатика» для школьников 7-11 классов

Образовательный проект «Академия ИНК» запускает дополнительное обучение по направлению «Информатика». Бесплатные занятия рассчитаны для школьников 7-11 классов, рассказали SIA.RU в компании.

Дополнительный блок включает лекции, практики и лабораторные работы по 3D-моделированию для 7-11 классов, английскому языку для программистов в 9-11 классах, подготовке к ЕГЭ/ОГЭ для 10-11 классов.

Для желающих участвовать в национальной исследовательской олимпиаде пройдут лекции и практические занятия по актуальным темам «Технологии дополненной реальности», «Программное управление беспилотными авиационными системами», «Языки программирования» и др.

Для участия потребуется регистрация на сайте Академии ИНК.

Второй сезон Академии ИНК стартовал 25 сентября. Для учеников первого сезона доступен продвинутый уровень образовательной программы, для новичков открыта регистрация базового курса. Присоединиться к Академии можно в любой момент, участие во всех активностях бесплатное.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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