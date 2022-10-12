Академия ИНК запускает новое направление «Информатика» для школьников 7-11 классов

Образовательный проект «Академия ИНК» запускает дополнительное обучение по направлению «Информатика». Бесплатные занятия рассчитаны для школьников 7-11 классов, рассказали SIA.RU в компании.

Дополнительный блок включает лекции, практики и лабораторные работы по 3D-моделированию для 7-11 классов, английскому языку для программистов в 9-11 классах, подготовке к ЕГЭ/ОГЭ для 10-11 классов.

Для желающих участвовать в национальной исследовательской олимпиаде пройдут лекции и практические занятия по актуальным темам «Технологии дополненной реальности», «Программное управление беспилотными авиационными системами», «Языки программирования» и др.

Для участия потребуется регистрация на сайте Академии ИНК .

Второй сезон Академии ИНК стартовал 25 сентября. Для учеников первого сезона доступен продвинутый уровень образовательной программы, для новичков открыта регистрация базового курса. Присоединиться к Академии можно в любой момент, участие во всех активностях бесплатное.