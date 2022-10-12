ФНС и Минобороны будут передавать друг другу информацию о мобилизованных

Обмен данными запланировало правительство, следует из плана первоочередных действий по обеспечению функционирования экономики в условиях частичной мобилизации (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, близкие к правительству).

В частности, судя по документу, механизмом будет предусмотрена процедура подтверждения факта мобилизации – это позволит применять специальное регулирование в отдельных отраслях, установленное в связи с частичной мобилизацией. О каких именно отраслях идет речь – в документе не уточняется.

Как пояснил близкий к правительству источник «Ведомостей», обмен данными требуется для того, чтобы в автоматическом режиме определять, кому полагаются меры поддержки – для мобилизованных предусмотрены ряд преференций. Например, призванным на службу предпринимателям продлят лицензии, а для субъектов МСП введут отсрочку по кредитным платежам и договорам лизинга. ФНС, по словам собеседника, может выступить «единым окном сбора мер поддержки». Главная цель установления обмена – в автоматизации процесса, но возможность подать заявление самостоятельно сохранится, уточнил источник.