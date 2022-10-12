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Сервис для проверки данных о недвижимости запустит Росреестр

Достоверность ЕГРН можно будет проверить через QR-код, пишут «Ведомости».

Росреестр разрабатывает цифровой сервис, который позволит проверять данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед сделками с помощью QR-кода. Информация о собственнике из ЕГРН станет закрытой в соответствии с поправками в закон «О персональных данных», принятыми в июле этого года. О планах Росреестра ввести QR-проверку «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник. Информацию подтвердила руководитель цифровой трансформации Росреестра Елена Мартынова. Сервис планируется запустить в 2023 г., уточнила она.

Речь идет о проверке подлинности выписок из ЕГРН, которые получают собственники недвижимости. Выписка подтверждает права на квартиру, дом или землю. В ней содержится кадастровый номер объекта, адрес, площадь, назначение, этажность, дата ввода в эксплуатацию. Кроме того, в документе указываются данные о владельце, об арестах и обременениях объекта. Когда сервис будет запущен, на выписках появится QR-код, при наведении на него камеры типичная программа сканирования будет открывать ссылку на сайт Росреестра, объясняет Мартынова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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