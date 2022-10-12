Реестр аккредитованных IT-компаний скрыли

В Минцифры это связали с риском санкционного давления на отрасль, сообщают «Ведомости».

Минцифры скрыло реестр аккредитованных IT-компаний, который ранее был в открытом доступе на официальном сайте ведомства. Сейчас в разделе «Аккредитация ИТ-компаний» еще есть подраздел «Список аккредитованных организаций». Но при переходе туда пользователь видит сообщение, что в данный момент процедура подачи новых заявлений приостановлена. Посмотреть уже утвержденный перечень нельзя, убедился корреспондент «Ведомостей».

«Списки аккредитованных компаний убирали с сайта», – пояснил источник «Ведомостей» в министерстве. Он добавил, что это было сделано из-за опасений введения санкций западных стран в отношении этих компаний. О том, что причина сокрытия в риске новых санкций, слышал и источник «Ведомостей» в одной из отечественных IT-компаний. По его словам, этот раздел был скрыт летом.