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Банк «Открытие» перезапускает карту «ЛУКОЙЛ»

Банк «Открытие» представляет обновленную дебетовую карту «ЛУКОЙЛ» с новыми более выгодными условиями. В частности, при оформлении карты до 31 декабря держатели будут получать 10% кешбэка в течение первых трех месяцев за все покупки на АЗС нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», рассказали SIA.RU в банке.

Кроме того, с обновленной картой клиенты получат 300 приветственных баллов за первую покупку, 5% кешбэка на все покупки на АЗС «ЛУКОЙЛ» с четвертого месяца действия карты и еще 1% кешбэка за все остальные покупки.

Теперь карта «ЛУКОЙЛ» выпускается и обслуживается бесплатно. Также владельцы карты могут без комиссии снимать наличные в банкоматах любых банков по всей России* и вносить денежные средства в устройствах «Открытия» и банков-партнеров, а также совершать переводы по номеру телефона в другие банки.

Заказать карту можно онлайн на сайте банка, а также в любом офисе «Открытия».

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.

*при выполнении одного из условий, указанных на вкладке «Тарифы и условия».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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