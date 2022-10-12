Superjob запускает новый сервис для аренды недвижимости

Ставки на съем квартир снижаются, но в компании рассчитывают продвигать услуги среди существующих клиентов и не тратиться на новое направление. О том, что Superjob запускает направление аренды недвижимости, РБК рассказал совладелец и президент компании Алексей Захаров.

«Многие люди, меняя работу, меняют и жилье. Будем предлагать варианты на основе данных, которые есть у компании: расположения офиса работодателя, размера заработной платы, семейного статуса и т.п.», — сказал Захаров. Он пояснил, что публиковать объявления могут как работодатели, если они заинтересованы в аренде коммерческих помещений; так и соискатели, которые хотели бы снять квартиру рядом с новой работой. «Зарабатывать на недвижимости будем по той же модели, что и основной онлайн-рекрутинговый сервис: на размещении объявлений с оплатой лидов (потенциальных клиентов, отреагировавших на маркетинговую акцию. — РБК)», — добавил Захаров.

Также компания будет предлагать жилье от партнеров. «Практически все агентства недвижимости являются клиентами и подбирают персонал с помощью Superjob, и они демонстрируют большую заинтересованность в дополнительных лидах», — объяснил Захаров. В ближайшее время Superjob планирует интегрировать объявления о работе с объявлениями о недвижимости.