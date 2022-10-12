О переходе на фриланс задумываются 38% россиян

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, в каких городах и странах комфортнее всего работать фрилансерам, по мнению жителей России. В опросе приняли участие более 3000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

38% опрошенных указали, что хотели бы работать на фрилансе. По данным прошлогоднего исследования, такое желание отмечали 49% респондентов.

78% респондентов среди преимуществ фриланса отметили возможность работать удаленно, а еще 75% подчеркнули самостоятельный выбор графика работы.

46% опрошенных указали, что фриланс позволяет работать над несколькими проектами одновременно. 41% участников исследования подчеркнули, что такой формат дает возможность больше зарабатывать. Еще 34% респондентов среди преимуществ отметили возможность переезда в другой город или страну.

Более половины опрошенных (61%) считают, что город работы для фрилансера не имеет значения, так как такие специалисты, как правило, работают удаленно. При этом, 28% респондентов отметили, что лучше всего для фрилансеров подходит Москва.

Еще 12% участников исследования отметили, что работать на фрилансе можно из Санкт-Петербурга. 9% респондентов указали Сочи, 6% Екатеринбург, а по 4% – Краснодар и Казань.

42% участников исследования указали, что при выборе города важно обращать внимание на число запускаемых там проектов. Также 41% респондентов отметили значимость стабильного интернета, а 34% выделили важность развитой инфраструктуры.

43% опрошенных считают, что лучше всего фрилансерам из России никуда не переезжать. По 19% респондентов, желающих работать на фрилансе, отметили удобство для такого рода деятельности Турции или Таиланда. Также по 16% участников исследования выделили США и Бали, а по 13% Германию, Объединенные Арабские Эмираты или Казахстан.

При этом, большинство из тех, кто хотел бы перейти на фриланс в ближайшем будущем, переезд из родной страны не планируют – это отметили 72% опрошенных.

10% респондентов рассказали, что хотели бы переехать в течение года, 5% – через 1-2 года, а 13% – не ранее, чем через 2 года.