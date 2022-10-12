Беспилотный транспорт может появиться в Иркутской области

Создание в регионе экспериментального правового режима по перевозке грузов и пассажиров беспилотным транспортом поддержало Законодательное Собрание Приангарья.

Комитет по собственности и экономической политике Законодательного Собрания поддержал инициативу об установлении в регионе экспериментального правового режима по перевозке грузов и пассажиров беспилотным транспортом. Заседание прошло под председательством главы комитета Николая Труфанова.

Члены комитета рассмотрели проект постановления правительства России, которое предполагает установление на территории региона экспериментального правового режима сроком на три года.

Как рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Ольга Золотарева, участниками проекта могут стать 41 субъект России, в том числе Приангарье.

Регионам предоставят полномочия по закупке высокотехнологичного оборудования, изготовление и изменение конструкции беспилотного транспорта, в том числе с использованием систем больших данных и искусственного интеллекта.

Эксперты отметили, что Иркутской области необходима модернизация дорожной сети для реализации проекта. Комитет поддержал проект постановления и рекомендовал рассмотреть его на октябрьской сессии Законодательного Собрания. Как отметил руководитель профильного комитета Николай Труфанов, вхождение в этот проект позволит развивать цифровые технологии в регионе.