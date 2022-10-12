В Иркутске Сбер провел «Урок цифры» для учеников школы №19

Управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина провела «Урок цифры» для пятиклассников школы №19 города Иркутска. Темой урока стали возможности искусственного интеллекта, а специальным гостем выступил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Фото пресс-службы Байкальского банка ПАО Сбербанк

За стандартные 45 минут школьники погрузились в цифровой мир, познакомились с понятием «технологические стартапы» и узнали первые шаги при их создании. Юлия Кальвина рассказала, как технологии искусственного интеллекта помогают людям, производствам, деятелям искусства и официальным структурам решать специфические задачи и оптимизировать производственные и бизнес процессы. Ученики порассуждали, может ли искусственный интеллект быть эффективнее, чем великие ученые и поделились идеями стартапов.

Фото пресс-службы Байкальского банка ПАО Сбербанк

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Сбер, как цифровая компания, заинтересован в развитии подрастающего поколения. «Уроки цифры» — это большой вклад в современное образование, возможность поделиться с ребятами практическими примерами нашей работы. С помощью таких проектов мы формируем интерес школьников к цифровым технологиям, рассказываем, как развивается искусственный интеллект и как эти возможности использует современный Сбер. Ребята, в свою очередь, могут узнать, как им стать востребованными профессионалами в будущем».

Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в стартапах» может любой желающий: все материалы находятся в открытом доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

Фото пресс-службы Байкальского банка ПАО Сбербанк

Максим Парфенов, министр образования Иркутской области:

«Цифровизация плотно вошла в нашу жизнь и очень важно, чтобы школьники были готовы к жизни в новой цифровой среде, понимали, какие специалисты в этой высокотехнологичной сфере будут востребованы в ближайшее время. «Уроки цифры» нацелены именно на это – показать детям современные тренды, дать новые знания. В этом помогает Сбер как один из лидеров в применении цифровых технологий, который имеет широкий опыт по цифровым навыкам и делится ими со школьниками и педагогами».

«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, инициаторами которой выступают Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Задачи проекта — развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.