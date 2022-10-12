ФСБ назвала имя организатора взрыва на Крымском мосту

Организатором взрыва на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», – сообщили агентству в ФСБ.

Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг и отправили в начале августа из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту. ФСБ задержала и восьмерых соучастников подготовки теракта – пятерых граждан России, троих граждан Украины и Армении. Всего в настоящее время установлены не менее 12 человек, причастных к преступлению.

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября – был подорван грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Частично обрушены два автомобильных пролета моста, арка над его сухопутной частью не повреждена. В результате инцидента погибли люди. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.