Более половины россиян справляются со стрессом с помощью видеоигр

Игровая площадка VK Play опросила россиян и выяснила, как игры способствуют социализации геймеров, а также помогают ли они справиться со стрессом. В онлайн-опросе, который проводился совместно с командой исследований VK, приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет по всей России.

Исследование показало, что 37% опрошенных игры помогают справляться со стрессом — окунуться в другую реальность и отвлечься от проблем. Почти четверти россиян нравится соревноваться с другими игроками, 16% — таким способом развивают воображение, а каждый десятый — находит друзей.

Видеоигры положительно сказываются и на настроении пользователей: более половины респондентов рассказали об улучшении настроения благодаря играм, а 55% опрошенных заявили, что они позволяют справиться со стрессом. Преодолеть его лучше всего помогают стратегии — так считают 27% респондентов, пазлы — 21% ответов и симуляторы — 20%. Следом идут экшн-игры, RPG и спортивные симуляторы — по 10% ответов.

Треть россиян считают видеоигры неотъемлемой частью социальной жизни. 30% опрошенных ощущают себя частью команды в игре, 18% — чувствуют связь с другими игроками, а 17% — проявляют лидерские качества.

По мнению респондентов, видеоигры всесторонне развивают человека: 30% россиян заявили, что игры развивают лидерские качества, 47% опрошенных благодаря играм прокачивают навыки критического мышления, а 43% чувствуют улучшение координации и моторных навыков. Видеоигры помогают развивать коммуникативные навыки: 23% опрошенных заметили, что за последние три года начали стали чаще заводить диалог с незнакомыми игроками.