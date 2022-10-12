В Иркутске восстанавливают здание бывшего кинотеатра «Марат»

После реконструкции здесь откроется культурно-досуговый центр который станет точкой притяжения для жителей предместий Марата, Радищева, микрорайонов Лесной, Зеленый.

Фото с сайта администрации Иркутска

В настоящее время на объекте завершаются демонтажные работы, разбор шахты лифта, лестницы. Кроме этого, подрядчик приступил к возведению перегородок и демонтажу кровли. До конца года начнут монтировать внутренние сети водоснабжения, канализации, электрики и вентиляции. Реконструкцию выполняют согласно графику.

Внутри здания планируется разместить краеведческую библиотеку с бесплатным доступом в Интернет, картинную галерею, помещения для занятий хореографией, художественным, музыкальным творчеством. Секции и кружки будут доступны и для детей, и для взрослых.

Кроме этого, по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова будет рассмотрена возможность благоустройства прилегающей территории.

Напомним, кинотеатр «Марат» построен в 1937 – 1939 годах, является памятником архитектуры. В 2013 году здание выкупили в муниципальную собственность. При проектировании нового культурно-досугового центра учитывалась историческая специфика. Строительный контроль ведет Служба по охране объектов культурного наследия. Финансирование осуществляется за счет областного и городского бюджетов. Работы планируют завершить в августе 2023 года.