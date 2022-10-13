Иркутский МУП «Комбинат питания» - один из лучших участников нацпроекта «Производительность труда»

Эксперты Федерального центра компетенций, побывав на иркутском «Комбинате питания», оценили его участие в национальном проекте «Производительность труда». Как отметил руководитель проекта по работе с региональными центрами компетенций Вячеслав Тихомиров, предприятие можно назвать образцом для подражания среди МУПов, которые участвуют в нацпроекте.

Вячеслав Тихомиров, руководитель проекта по работе с региональными центрами компетенций (фото из личного архива)

Напомним, что активная фаза нацпроекта на Комбинате питания завершилась в июле этого года. Благодаря полугодовой работе экспертов Регионального центра компетенций (отвечает за реализацию нацпроекта в Иркутской области) и команды МУПа, сократилось время изготовления продуктов питания (в частности, замороженных котлет – на 74%), а выработка на одного сотрудника при этом выросла на 62%.

При помощи инструментов системы 5С (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация совершенствование) путь перемещения сырья и готовой продукции сократили на 25%, столы для фасовки оборудовали бортами, исключающими падение полуфабрикатов, а ручную запайку заменили на конвейерную.

– Вместе с коллегами я оценивал вовлечённость персонала в изменения, которые принёс на предприятие нацпроект, то, как сотрудники применяют инструменты бережливого производства. Результаты самые достойные! Несмотря на то, что активная фаза нацпроекта, которую реализовывали эксперты вашего Регионального центра компетенций, завершилась ещё в середине лета, коллектив продолжает начатые мероприятия и самостоятельно разрабатывает план дальнейших улучшений. Здесь следует учесть повышенную сложность для оптимизации производственных процессов, поскольку есть масса ограничивающих требований к этому МУПу как к предприятию пищевой промышленности. И тем не менее, Комбинат питания успешно справляется. Считаю, его можно назвать образцом для подражания и рекомендовать другим муниципальным унитарным предприятиям страны, планирующим вступить в нацпроект, рассматривать работу иркутян как одну из лучших практик, – заявил Вячеслав Тихомиров.

– Высокая оценка деятельности нашего муниципального предприятия, безусловно, радует. Показатели эффективности продолжим улучшать. Однако самое главное для нас, чтобы школьники и воспитанники детских садов продолжали получать качественное, вкусное и сбалансирование питание. Благодаря нацпроекту на комбинате произошли существенные изменения: продукция теперь производится и доставляется в разы быстрее. Считаю, что участие в нацпроекте и та работа, которую провел и продолжает вести коллектив предприятия, – по-настоящему результативны, – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.