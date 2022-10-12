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Артур Хартуев из Ольхонского района Иркутской области погиб во время СВО на Украине

Уроженец Ольхонского района Иркутской области Артур Хартуев погиб во время спецоперации на Украине – 11 октября состоялось прощание с ним на родине, сообщил мэр территории Андрей Тыхеев.

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«Артур воспитывался в многодетной семье, был разносторонним, ответственным, активным парнем. В школьные годы всегда участвовал в общественной жизни школы и района. В 2017 году закончил Еланцынскую школу и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза  К. К. Рокоссовского. После окончания училища в 2021 году Артуру Игоревичу присвоено звание лейтенант, после был направлен на службу в Мурманскую область», – рассказал мэр.

В феврале 2022 году был отправлен на Украину для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации. Молодой человек погиб 30 сентября. 1 сентября 2022 года Артур Хартуев награжден Медалью За отвагу. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции, посмертно награжден Орденом Мужества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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