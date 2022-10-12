На Госуслугах стал доступен сервис проверки аккредитации ИТ-компаний

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило новый сервис, с помощью которого по ИНН или названию компании можно проверить, есть ли у неё государственная аккредитация.

– В поисковую строку достаточно ввести часть названия организации, и, если у неё есть аккредитация, она сразу появится в выпадающем списке, – сообщает пресс-служба федерального ведомства. – Новая услуга поможет сотрудникам ИТ-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или ИТ-ипотеку.

Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.

При необходимости на портале можно получить и выписку из реестра, эта услуга доступна юридическим лицам.