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На Госуслугах стал доступен сервис проверки аккредитации ИТ-компаний

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило новый сервис,  с помощью которого по ИНН или названию компании можно проверить, есть ли у неё государственная аккредитация.

– В  поисковую строку достаточно ввести часть названия организации, и, если у неё есть аккредитация, она сразу появится в выпадающем списке, – сообщает пресс-служба федерального ведомства. – Новая услуга поможет сотрудникам ИТ-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или ИТ-ипотеку.

Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.

При необходимости на портале можно получить и выписку из реестра, эта услуга доступна юридическим лицам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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