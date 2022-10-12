Уроженца Бурятии отправили в колонию на 3 года за кражу драгоценных самородков в Бодайбо

Бодайбинский городской суд Иркутской области отправил 39-летнего уроженца Республики Бурятия в колонию на 3 года за кражу драгоценных самородков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в период с июня по сентябрь 2021 года подсудимый, работая машинистом экскаватора на производственном участке «Тунгуска» Бодайбинского района, принадлежащего золотодобывающему предприятию, собирал самородки драгоценных металлов. «Согласно заключению эксперта в их состав входили золото общим весом 170 гр. и серебро – 22,5 гр. стоимостью более 700 тысяч рублей», – уточнили в прокуратуре.

Причастность к краже выявили, когда мужчину доставили в отдел полиции для проверки на причастность к совершению другого преступления – тогда у него в сумке были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции похищенные самородки. После этого фигурант дал признательные показания.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.