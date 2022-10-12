Расходы на ликвидацию отходов БЦБК не предусмотрели в бюджете РФ на 2023-2025 годы

Комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотрел проект федерального бюджета на 2023-2025 годы и выявил, что в нем не предусмотрены расходы на ликвидацию отходов БЦБК, сообщается на сайте комитета.

«Вопросы вызывают статьи расходов на сбережение лесных и водных ресурсов. В проекте бюджета отсутствуют средства на ликвидацию негативного воздействия отходов на озеро Байкал, накопленных в результате деятельности Байкальского ЦБК», – говорится в сообщении.

По мнению комитета, необходимо обеспечить финансирование работ по созданию и модернизации очистных сооружений на Байкальской природной территории, поскольку в Иркутской области на берегу Байкала и в непосредственной близости от него расположено около 100 населенных пунктов, и только 18 из них имеют очистные сооружения.

Комитет отметил и низкую эффективность федерального проекта «Чистый воздух». «В ряде индустриальных городов положение только усугубляется. И это несмотря на то что промышленники затратили на снижение выбросов более 380 млрд внебюджетных рублей. Если ситуация по «Чистому воздуху» не изменится, будем ужесточать законодательство», – говорится в сообщении.