В Иркутск прибыли ещё шесть автобусов большой вместимости «НЕФАЗ»

В этом году автобусный парк столицы Приангарья пополнился сразу 42 новыми единицами – это рекордное число транспорта, полученное «Иркутскавтотрансом» за последние годы.

Фото с сайта администрации Иркутска

– Новые автобусы НЕФАЗ‑5299-40-52 собирали на заводе, входящем в группу предприятий ПАО «КамАЗ» – одного из ведущих производителей автобусной техники в России. Сразу после окончания сборки транспорт отправился в Иркутск. Он выйдет на маршруты города после оформления всех необходимых документов и постановки на учет в ГИБДД, – рассказала начальник департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Анна Дудкевич.

Новые «НЕФАЗы» – низкопольные. Их отличает увеличенный проём средней двери и просторная накопительная площадка. Транспорт оборудован системой ECAS, которая позволяет поднимать и опускать кузов и регулировать уровень наклона пола для удобства пассажиров при посадке и высадке. Кроме того, в автобусах есть механическая аппарель для въезда в салон маломобильных пассажиров и место для крепления инвалидной коляски.

Обшивка кузова снаружи выполнена из композитных материалов, что обеспечивает полную защиту от коррозии. Внутреннее наполнение также отвечает всем современным требованиям. Автобусы оборудованы удобными поручнями с подвесными ручками, на которых установлена кнопка вызова водителя. В салоне имеется табло с «бегущей строкой». В кабине водителя улучшен обзор за счет установки панорамного стекла, наружные зеркала имеют подогрев и электроуправление.