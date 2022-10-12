АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Полипласт Новомосковск» подписали договор лизинга на 1,6 млрд рублей

Он предусматривает поставку оборудования в количестве 111 единиц для расширения производства, рассказали SIA.RU в компании

Это емкостные аппараты для подготовки, полимеризации и модификации порошков для сухих строительных смесей, оборудование для получения полимерного порошка из полупродукта, а также счетчики для измерения ряда ключевых показателей на предприятиях химической и нефтехимической промышленности. Договор лизинга заключен на 60 месяцев, авансовый платеж по сделке составил 15%.

ООО «Полипласт Новомосковск» входит в состав АО «Полипласт» – одного из крупнейших промышленных холдингов России, состоящих в перечне системообразующих предприятий РФ. Рыночная доля «Полипласта» на рынке базового продукта в РФ составляет более 60%. Компания является крупнейшим отечественным производителем высокотехнологичных химических добавок и химических продуктов, широко применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, цементов, строительных растворов. Также «Полипласт» реализует существенные объёмы в областях нестроительной химии (в том числе бытовой), в производстве минеральных удобрений, металлургии и других отраслях.

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»:

«Мы рады оказать нашему клиенту содействие в обновлении основных производственных фондов с помощью финансового лизинга и предоставить выгодные индивидуальные условия. СберЛизинг всегда практикует подход, основанный на детальном изучении потребностей клиента, что позволяет предложить максимально комфортные условия по сделке. Сфера промышленной и строительной химии, в которой ведет свой бизнес ООО «Полипласт Новомосковск», всегда востребована, и уверен, что наша сделка позволит нарастить объемы бизнеса».