Иркутск вошел в топ-5 городов России, где проще всего найти работу

Эксперты hh.ru проанализировали уровень конкуренции за рабочие места в 25 крупнейших городах страны и выяснили, где проще всего, а где сложнее всего трудоустроиться.
Лидером по простоте трудоустройства стал Красноярск – по данным за сентябрь, на одну вакансию здесь приходится всего 3,6 активных резюме, что характерно для рынка соискателя. Второе место занял Хабаровск (3,7), третье – Иркутск (3,8). В свою очередь, наиболее сложно найти работу в Краснодаре (6,2), Санкт-Петербурге (6,4) и Москве (7,1).
Отметим, что в среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, что говорит об умеренной конкуренции среди соискателей.
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«Для оценки сложности трудоустройства использовался уровень конкуренции среди соискателей, который рассчитывается как отношение числа резюме к числу вакансий. Чем ниже индекс, тем ниже конкуренция среди соискателей. Если на одну вакансию приходится более семи активных резюме, мы имеем рынок работодателя: вакансий мало, резюме много, а значит, компании имеют большой выбор потенциальных кандидатов, тогда как соискатели испытывают сложности с поиском работы. Если же на одну вакансию приходится менее пяти резюме, перед нами – рынок соискателя: вакансий много, а резюме мало, и работодателям довольно непросто находить людей, а вот соискатели, наоборот, имеют значительный выбор. Когда количество активных резюме на одну вакансию не превышает трех, рынок труда находится в состоянии выраженного дефицита кадров. Наиболее комфортным показателем и для компаний, и для кандидатов считается 6 резюме на вакансию – это нормальная здоровая конкуренция за рабочие места», – поясняет Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.