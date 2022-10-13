Иркутск вошел в топ-5 городов России, где проще всего найти работу

Эксперты hh.ru проанализировали уровень конкуренции за рабочие места в 25 крупнейших городах страны и выяснили, где проще всего, а где сложнее всего трудоустроиться.

Лидером по простоте трудоустройства стал Красноярск – по данным за сентябрь, на одну вакансию здесь приходится всего 3,6 активных резюме, что характерно для рынка соискателя. Второе место занял Хабаровск (3,7), третье – Иркутск (3,8). В свою очередь, наиболее сложно найти работу в Краснодаре (6,2), Санкт-Петербурге (6,4) и Москве (7,1).

Отметим, что в среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, что говорит об умеренной конкуренции среди соискателей.

«Для оценки сложности трудоустройства использовался уровень конкуренции среди соискателей, который рассчитывается как отношение числа резюме к числу вакансий. Чем ниже индекс, тем ниже конкуренция среди соискателей. Если на одну вакансию приходится более семи активных резюме, мы имеем рынок работодателя: вакансий мало, резюме много, а значит, компании имеют большой выбор потенциальных кандидатов, тогда как соискатели испытывают сложности с поиском работы. Если же на одну вакансию приходится менее пяти резюме, перед нами – рынок соискателя: вакансий много, а резюме мало, и работодателям довольно непросто находить людей, а вот соискатели, наоборот, имеют значительный выбор. Когда количество активных резюме на одну вакансию не превышает трех, рынок труда находится в состоянии выраженного дефицита кадров. Наиболее комфортным показателем и для компаний, и для кандидатов считается 6 резюме на вакансию – это нормальная здоровая конкуренция за рабочие места», – поясняет Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.