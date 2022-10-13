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«Советский рубль» не воскреснет – Эксперт

Новые санкции не вернут рубль в СССР, рассказал агентству «Прайм» старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов.

Новые санкции Запада на российский финансовый сектор не исключены, и Мосбиржа совместно с ЦБ РФ уже проводят работу по минимизации возможных ограничений на деятельность НКЦ и НРД.

«На случай отключении возможности торгов в «токсичных» валютах разработаны дополнительные процедуры, но никакого возврата к методам СССР в политике образования курса национальной валюты не будет», – говорит аналитик.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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