Йеллен допустила потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в среду, что ограничение цен на экспорт российской нефти в диапазоне 60 долларов за баррель, вероятно, будет достаточным, пишет Reuters.

Сторонники ограничения намерены ввести его 5 декабря, когда Европейский Союз введет поэтапный запрет на российскую нефть.

Йеллен сказала, что Россия в течение последних пяти-семи лет была готова производить и продавать нефть по цене в 60 долларов.

«Цены в этом диапазоне было бы достаточно, чтобы считать, что Россия может прибыльно производить и продавать нефть», – сказала Йеллен, добавив, что себестоимость добычи в России «низкая».