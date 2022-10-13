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Кредитные каникулы мобилизованным и их семьям предоставит Фонд микрокредитования Иркутской области

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

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В соответствии с новым законом, ФМК предоставляет кредитные каникулы заемщикам на весь период участия в СВО плюс 30 дней. При этом по действующим на дату обращения займам замораживаются штрафы и пени, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Как сообщила директор Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина, в ФМК уже поступили обращения от организаций сфер производства и строительства, работники которых были мобилизованы.

– Безусловно, мы идем навстречу. С каждым предприятием работаем индивидуально, помимо кредитных каникул можем предложить программы реструктуризации задолженности. Все обратившиеся получают обратную связь оперативно, – сказала Ольга Мосина.

Напомним, ФМК оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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