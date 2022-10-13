Новости

ИГУ вошел в мировой рейтинг лучших вузов Times Higher Education

Фото пресс-службы ИГУ

В глобальном рейтинге представлено 76 российских вузов, среди них ИГУ расположился на 42 месте, рассказали в пресс-службе Иркутского государственного университета.

Рейтинг лучших университетов мира Times Higher Education — один из самых авторитетных мировых рейтингов университетов. В настоящее время рейтинг составляется в партнерстве с компанией Elsevier и базой данных Scopus.

При составлении рейтинга используются 13 показателей эффективности, сгруппированные по пяти областям: преподавание, исследования, цитирование, коммерциализация исследовательской деятельности и международное взаимодействие.

Существенное влияние на рейтинг оказывает анализ более 80 млн цитирований из 13 млн научных публикаций, а также опрос 22 000 ученых со всего мира.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Врачи могут войти в состав призывной комиссии по мобилизации в Иркутской области
Можно ли сменить военно-учетную специальность?
Военкомат Иркутской области получил указание Генерального штаба не мобилизовать граждан с тремя детьми
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании