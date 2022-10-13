В Приангарье все госучреждения медицины перешли на новую цифровую платформу

Работа по переходу на новую цифровую платформу выполнялась в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». Региональная медицинская информационная система (РМИС) действовала в Приангарье с 2012 года и содержала всего семь видов документов. Сейчас в новой системе уже 36 видов документов, включая справки, результаты анализов, больничные листы, назначения и другую медицинскую информацию.

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Система позволяет управлять потоками пациентов, оценивать доступность медицинской помощи и уровень заболеваемости, проводить мониторинг основных показателей деятельности учреждений здравоохранения, анализировать данные.

– Врачи помимо возможности работать с электронной медицинской картой пациента получают доступ к интеллектуальным сервисам: справочникам, классификаторам. «ЕЦП.МИС» формирует электронный медицинский документооборот, обеспечивает межведомственное взаимодействие с фондом социального страхования и территориальным фондом обязательного медицинского страхования, – пояснил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко.

Как подчеркнул осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, «ЕЦП.МИС» также позволяет пациентам получать электронные рецепты, дистанционно открывать больничные листы.