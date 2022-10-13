Экспортный акселератор «Synergy Level UP» стартовал в Иркутске

Представители более 50 экспортно ориентированных предприятий Приангарья из числа субъектов малого и среднего бизнеса участвуют в акселерационной программе, которая организована при поддержке правительства Иркутской области и корпорации «Синергия», рассказали в пресс-службе администрации региона.

Экспортный акселератор «Synergy Level UP» позволит его участникам получить новые знания и научиться их применять. Результатом должны стать разработанные проекты и заключение экспортных контрактов.

Программа продлится до декабря. Эксперты представят современные методики ведения активных продаж и переговорного процесса, расскажут об особенностях заключения экспортных контрактов, маркетинговом и PR-сопровождении, помогут разработать экспортную стратегию развития, адаптированную к новым реалиям международного рынка.

Программа сочетает в себе обучающие модули, практику и индивидуальное сопровождение наставников-трекеров, а также удаленную поддержку менеджеров по внешнеэкономической деятельности Корпорации «Синергия» в режиме 24/7.

Напомним, что на площадке Восточного экономического форума губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов подписали соглашение о сотрудничестве.