В АТБ PLUG-IN началось обучение второго потока IT-студентов

Азиатско-Тихоокеанский банк совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) запустил второй поток обучения в рамках проекта АТБ PLUG-IN. 20 молодых IT-специалистов, которые прошли отборочные испытания, приступили к занятиям 10 октября.

Студенты получат знания по Java-программированию и разработке мобильного приложения с последующим трудоустройством в АТБ.

«Второй набор в АТБ PLUG-IN проходил более активно, так как многие студенты ДВФУ были знакомы с программой от однокурсников, преподавателей и участников первого набора, которые рекомендовали нашу программу в социальных сетях и чатах. Также мы с радостью отметили, что стало больше участников среди выпускников вузов и студентов магистратуры ДВФУ», – рассказала Екатерина Акинина, руководитель проекта АТБ PLUG-IN.

Набор на второй поток проходил с 5 сентября по 5 октября. Предварительные заявки были получены от 200 желающих, 40 из которых прислали выполненное тестовое задание.

По сравнению с испытаниями для первого потока тесты были обновлены по содержанию, но основные этапы сохранились. Онлайн-проверка базовых навыков программирования и алгоритмического мышления включала в себя 9 заданий, включая 4 на написание кода.

«Помимо выполнения технического задания, мы также просили прислать ссылку на записанное видео кандидата, где он объясняет, чем его заинтересовало участие в этой программе. Такой формат помогает выбрать высокомотивированных участников, а также оценить их soft-навыки, которые также важно учитывать, ведь мы отбираем и обучаем будущих сотрудников АТБ, и нам важно, чтобы они разделяли ценности нашего банка: команда, клиенты, ответственность и цифровое мышление», – прокомментировал директор по персоналу АТБ Вадим Коровин.

В результате конкурсного отбора были выбраны 20 лучших специалистов, которые стали студентами АТБ PLUG-IN. В течение трех месяцев они будут бесплатно обучаться у ведущих преподавателей ДВФУ и экспертов АТБ. Также банк в течение курса будет выплачивать слушателям ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей.

Молодые специалисты приобретут теоретические и практические знания по созданию работающего мобильного приложения для команды HR, разработанного с помощью фреймворка Flutter или языка программирования Java.

В конце курса выпускники получат не только диплом о профессиональной переподготовке, но и работу в различных IT-командах Азиатско-Тихоокеанского банка.

Подробнее о проекте АТБ PLUG-IN можно узнать на сайте www.atbplugin.tech и социальных сетях Вконтакте и Telegram.