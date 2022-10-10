АО Амурстрой при поддержке АТБ строит важные объекты на Дальнем Востоке

Сегодня в рамках действующего соглашения о сотрудничестве при финансовой поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка на стадии строительства находятся четыре жилых дома, а также возведение крупнейшей на Дальнем Востоке школы для полутора тысяч учеников в Благовещенске.

В списке уже построенных объектов АО Амурстрой с участием АТБ: жилые дома для газовиков, школа на 500 мест в г. Свободный, офисные здания.

Благодаря сотрудничеству по финансированию строительства и выдаче банковских гарантий, Амурстрой успешно завершил возведение важных социальных и инфраструктурных объектов.

АО Амурстрой участвует в программах по переселению жителей области из ветхого и аварийного жилья, предоставления помощи детям-сиротам. За годы работы АО Амурстрой внёс значительный вклад в экономическое развитие региона. Среди наиболее значимых крупных объектов, возведённых застройщиком, – промышленные здания, кинотеатры и гостиницы, стадионы и фабрики.

«За более чем двадцать лет сотрудничества компания зарекомендовала себя, как надежного и ответственного партнёра. Продолжая работу с АО Амурстрой, мы обеспечиваем финансовые потребности застройщика в текущий момент. Уверены, что и в дальнейшем будем вместе работать во благо нашего родного региона», - отметила директор АТБ по Амурской области Наталья Жарикова.