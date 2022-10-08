Вклады в АТБ стали более привлекательными

Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по вкладам в рублях. Изменения коснулись всей линейки «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» со сроком 92, 182, 243 дня и 367 дней. Депозит «Добро пожаловать» со сроком 182 и 367 дней также улучшен.

Ставки по линейке «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн», как с пополнением, так и без пополнения и снятия средств, увеличились на 0,2-0,4 процентных пункта. Наиболее привлекательная ставка – у «АТБ. Вклад Онлайн» без пополнения и снятия на 367 дней - она составляет 8,2% годовых.

Увеличение коснулось и вклада «Добро пожаловать». Максимальную процентную ставку можно получить при открытии вклада на 367 дней, где в первые 90 дней она составит 9,1% годовых, а последующие – 7,9 % годовых. Вместе с этим АТБ улучшил условия и для вклада со сроком 182 дня. По этому предложению максимальная ставка составит 9% годовых.

Напомним, что «Добро пожаловать» могут оформить клиенты, которые впервые открывают вклад в АТБ, или те, кто не имеет действующего вклада или накопительного счета в банке с 1 января 2022 года. В течение первых 90 дней вклад можно пополнить без ограничения по сумме.

Все вклады и накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

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