АТБ совместно с сайтом Banki.ru запустил акцию «АТБ. Ваше слово»

Для клиентов Азиатско-Тихоокеанского банка стартовала акция «АТБ. Ваше слово». Для участия необходимо разместить отзыв об АТБ на сайте Banki.ru. Акция продлится до 31 декабря 2022 года включительно. Всего будет определено 40 победителей, которые получат памятные призы.

Чтобы получить шанс на выигрыш, надо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте Banki.ru. Для этого следует указать номер своего мобильного телефона и ввести код из СМС в соответствующее поле на сайте. Для безопасности данных портал попросит указать и подтвердить электронную почту.

По условиям акции надо оставить отзыв на странице АТБ и подтвердить его по запросу Banki.ru. После того, как портал зачтет отзыв, вам придет СМС с номером участника.

Сроки проведения акции «АТБ. Ваше слово» поделены на 4 периода: 12-30 сентября, 1-31 октября, 1-30 ноября, 1-31 декабря. По итогам каждого этапа в Telegram-канале АТБ будет объявлено 10 победителей. Они определятся при помощи генератора случайных чисел.

Все 40 обладателей счастливых номеров будут награждены подарками от АТБ для комфортных путешествий. В каждый набор входит внешний аккумулятор, спортивная бутылка для воды и дорожная надувная подушка.

Сотрудники банка свяжутся с победителями для уточнения деталей отправки призов.

Узнать подробности акции «АТБ. Ваше слово» можно на сайте.