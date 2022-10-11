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Альфа-Банк запустил накопительный счет для малого бизнеса с автопополнением онлайн

Накопительный счет помогает предпринимателям откладывать деньги на регулярные расходы или на крупные приобретения.

Открыть счет можно в личном кабинете без посещения офиса. Деньги будут копиться автоматически, а Альфа-Банк начислит до 4% годовых на остаток по счету.

Клиенты малого бизнеса могут открывать неограниченное количество накопительных счетов и настраивать автопополнение с расчетного счета: выбрать график, сумму или процент переводов, а также максимальный лимит. В любой момент эти настройки можно поменять онлайн.

«Мы всегда думаем о том, как помочь нашим клиентам, и понимаем, что у них ежедневно появляется много новых задач и вызовов. В таких условиях отложить или накопить деньги на что-то важное кажется сложным. Мы помогаем это сделать практически незаметно и в удобном формате, при этом деньги на счете не просто лежат, а работают и приносят доход», – прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Открыть накопительный счёт и подключить автопополнение можно бесплатно за несколько минут в интернет-банке для бизнеса. Подробнее читайте на сайте Альфа-Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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