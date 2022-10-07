Альфа-Банк присоединился к программе льготного автокредитования

Теперь клиенты Альфы могут получить скидку от 20% в счёт первоначального взноса при покупке отечественного автомобиля.

Первоначальный взнос — от 10%. Максимальный срок — 8 лет.

Воспользоваться предложением можно у автодилеров-партнёров в своем городе, оформив нужные документы онлайн — без лишних бумаг и заботой об окружающей среде.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.