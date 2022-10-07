АльфаСимуляция: каждый может поработать в Альфа-Банке

Альфа-Банк запустил онлайн-проект АльфаСимуляция: — это настоящий рабочий день в Альфе, только онлайн.

Благодаря проекту каждый может узнать, как работают в Альфе, и вдохновиться на то, чтобы стать частью команды. А еще на сайте АльфаСимуляции можно подарить свой голос за банк в рейтинге лучших работодателей страны.

В свой пробный рабочий день можно поучаствовать в разработке мобильного банка Альфа-Онлайн, заняться клиентскими сервисами, провести исследования в Alfa Research Center в команде экспертов и даже пообедать в фуд-корте Альфы.

АльфаСимуляция – интерактивное кино в жанре скринлайф, главным героем которого становится кандидат. Именно главный герой решает, на какую вакансию откликнуться, что ответить HR-менеджеру на вопрос интервью и как отреагировать на шутку коллеги.

Всего за 5 минут можно взглянуть на весь процесс трудоустройства и работы в банке и пройти все основные этапы: отклик, интервью с рекрутером, оффер, знакомство с командой и решение рабочих задач, а еще отдых и кофе-брейк после работы. Во всех эпизодах участвуют настоящие сотрудники Альфы. Все локации в симуляции — это пространства Альфа-Банка.

Самых внимательных участников проекта ждут подарки: розыгрыш iPhone 14 и бестселлеры из фирменного мерча A-Store.