Альфа-Банк поддержал запуск Great List – первого премиального гида по ресторанам России

Одна из ключевых фигур в российской гастрономии Александр Сысоев при поддержке Альфа-Банка запустил гид Great List, первый в России единый гид по лучшим местам крупных городов. Уже сейчас в нем представлены Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург. Чуть позже в гиде появятся другие локации из наиболее популярных у туристов городов страны.

Все заведения разделены на 3 больших раздела: в коллекции Fine Dining будут собраны лучшие с точки зрения высокой кухни, дизайна и сервиса рестораны, в подборке Smart Casual – стильные и современные места с запоминающейся атмосферой и отличной едой, в City Cafe – отличные заведения на каждый день с доступными ценами. Так же в ряде городов будут разделы Bars и Fastfood – лучшие бары в городах, славящихся ночной жизнью или места с аутентичными блюдами в формате фастфуда.

В гиде появился выбор А-Клуба: в этой подборке места, где кухня и сервис на высоте и которые рекомендует Алина Назарова, руководитель А-Клуба.

Помимо этого, для всех пользователей будет доступна возможность бесплатно попробовать сервис Альфа-Премиум, оставив через сайт Great List заявку на оформление премиальной карты с кэшбэком до 3% на все покупки и до 33% у партнеров.

Все места можно изучить на сайте https://greatlist.ru/ или Яндекс Картах, где в ответ на поисковый запрос «greatlist» можно найти все рестораны, отмеченные гидом. Они также обозначены в сервисе специальными значками-наградами «Входит в гид Great List». Great List — единственный российский гид, который наряду с Michelin получил такие отметки в Яндекс Картах.

В гиде в карточке каждого ресторана можно будет найти фотографии интерьера, описание, рекомендации, что заказывать от шеф-повара и шеф-бартендера заведения, а также оставить свой отзыв и, например, вызвать такси до заведения.

Также в отелях в выбранных городах появятся печатные версии гида, где будут собраны лучшие новые места, которые открылись за последние 1-2 месяца.