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Байкалкредобанк приглашает клиентов на онлайн-вебинар. Тема: "Система быстрых платежей для бизнеса"

Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее-Отделение Иркутск) приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему" Система быстрых платежей для бизнеса" с использованием сервиса iMind в сети Интернет  11 октября 2022 г. в 15.00 (время иркутское). 

Эксперты Банка России и кредитных организаций подробно расскажут об удобном и выгодном способе приема платежей за товары и услуги через Систему быстрых платежей. 

По всем вопросам, возникающим в связи с участием в мероприятии, можно обратиться к сотрудникам Отделения Иркутск по телефонам: 8(3952)25-47-97 и 8(3952) 25-47-77.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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