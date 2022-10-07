Байкалкредобанк приглашает клиентов на онлайн-вебинар. Тема: "Система быстрых платежей для бизнеса"

Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее-Отделение Иркутск) приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему" Система быстрых платежей для бизнеса" с использованием сервиса iMind в сети Интернет 11 октября 2022 г. в 15.00 (время иркутское).

Эксперты Банка России и кредитных организаций подробно расскажут об удобном и выгодном способе приема платежей за товары и услуги через Систему быстрых платежей.

По всем вопросам, возникающим в связи с участием в мероприятии, можно обратиться к сотрудникам Отделения Иркутск по телефонам: 8(3952)25-47-97 и 8(3952) 25-47-77.