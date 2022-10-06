Банк «Приморье» запустил акцию: снижение ставки по кредиту наличными и рефинансированию до 7,5%

С 5 октября для клиентов-участников зарплатного проекта в Банке «Приморье» доступны программы "Кредит наличными" и "Рефинансирование кредита" со ставкой 7,5%.

– Предлагать максимально выгодные условия по кредитным продуктам для своих клиентов - главная задача Банка «Приморье». Нам важно, чтобы клиенты при планирование своих расходов на финансирование отпуска, совершение крупных покупок, оплаты учебы или лечения могли рассчитывать на выгодные условия и быстрое получение потребительских кредитов в нашем Банке, – комментирует заместитель председателя правления Банка Максим Булавкин.

Уже сегодня клиенты, получающие заработную плату на карточные счета Банка, могут подать заявку на получение кредита на любые цели по ставке 7,5%. Срок кредита: от 12 до 60 месяцев, сумма кредита: от 30.000 до 2.000.000 рублей, одобрение заявки происходит в течение 1 дня.

Полные условия кредитования читайте в разделе "условия кредитования" на страницах «Кредит наличными» и «Рефинансирование кредита»

Оформить заявку на рефинансирование или потребительский кредит можно в Мобильном приложении Банка, на сайте или в любом офисе Банка «Приморье».

Подробную информацию можно уточнить в контакт-центре Банка по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86.