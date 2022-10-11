Банк СОЮЗ - о кредитных каникулах для военнослужащих

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 7 октября 2022 г. N 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №377-ФЗ), клиенты Банка СОЮЗ могут подать требования о приостановлении исполнения обязательств по кредитным договорам (кредитные каникулы).

Воспользоваться кредитными каникулами в рамках Федерального закона №377-ФЗ могут заемщики следующих категорий, принимающие участие в специальной военной операции:

военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации (далее – ВС РФ),

военнослужащие, проходящие службу в ВС РФ по контракту, а также, находящиеся на военной службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (МЧС России), Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности (ФСБ России), органах государственной охраны (ФСО России), органах военной прокуратуры (Главная военная прокуратура), военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации (Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации), федеральных органах обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации (Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации), а также созданных на военное время специальных формированиях, при условии участия этих лиц в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее – СВО);

сотрудники, проходящие службу в управлениях (отделах, службах, отрядах) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе (в пограничных органах) на территории Российской Федерации, обеспечивающих проведение СВО; добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Воспользоваться кредитными каникулами по своим кредитам могут также члены семей всех перечисленных выше категорий.

К членам семей военнослужащих относятся:

супруга (супруг);

несовершеннолетние дети;

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Основные требования:

Кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации или до дня начала участия в специальной военной операции (для сотрудников, задействованных в проведении спецоперации) или до дня заключения контракта (для военнослужащих по контракту).

Обратиться с требованием о кредитных каникулах возможно до окончания срока кредитного договора, но не позднее 31.12.2023.

Кредитные каникулы предоставляются по ипотечным, потребительским и автокредитам, а также по кредитным картам / картам с овердрафтом.

Документы для получения кредитных каникул:

Документ, подтверждающий факт мобилизации заёмщика /супруга(и) либо контракт на военную службу заёмщика /супруга(и).

Документ, подтверждающий участие в специальной военной операции;

Документ, подтверждающий родство / заключение брака.

Подать требование об установлении кредитных каникул можно: