Банк Уралсиб - о кредитных каникулах для участников специальной военной операции

1. По какому номеру телефона можно получить консультацию об условиях предоставления кредитных каникул по кредитному договору в связи с участием в специальной военной операции (СВО)?

Все вопросы можно задать по единому бесплатному федеральному номеру 8 800 700 00 79 (время работы линии с 6.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, с 7.00 до 16.00 в выходные дни, время московское).

2. Кому могут быть предоставлены кредитные каникулы в связи с участием в специальной военной операции (СВО)?

Кредитные каникулы могут быть предоставлены по кредитным договорам, заключенным до дня мобилизации/ подписания контракта следующим категориям граждан:

- призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ;

- проходящим военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту;

- заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

- находящимся на службе:

- в войсках национальной гвардии РФ;

- Службе внешней разведки РФ;

- Органах федеральной службы безопасности;

- Органах государственной охраны;

- Органах военной прокуратуры;

- Военных следственных органов Следственного комитета РФ;

- в Федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ.

Также кредитные каникулы могут быть предоставлены членам семей лиц, указанных выше:

- супруге;

- детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

- детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения;

- лицам, находящимся на иждивении военнослужащих.

3. Что нужно сделать для оформления кредитных каникул в банке, какие документы предоставить?

Необходимо не позднее 31.12.2023 г. оформить заявление о предоставлении кредитных каникул в офисе банка либо на сайте банка.

К заявлению должны быть приложены подтверждающие документы: справка войсковой части о прохождении военной службы, военный билет с повесткой о прибытии в распределительный пункт/к месту прохождения службы/о направлении в войска, контракт о прохождении военной службы, контракт о добровольном содействии в выполнении задач или иные документы.

При отсутствии возможности самостоятельно подать заявление о предоставлении кредитных каникул для военнослужащих, за кредитными каникулами могут обратиться представители заемщика на основании доверенности, а также родственники/ члены семьи.

По кредиту члена семьи, за кредитными каникулами может обратиться только член семьи. К заявлению помимо документов, указанных выше, должны быть приложены документы, подтверждающие статус члена семьи.

4. В каких случаях могут быть прекращены кредитные каникулы?

Кредитные каникулы могут быть досрочно прекращены по требованию заемщика.

Кредитные каникулы будут отменены с даты их предоставления в случае не подтверждения факта призыва, военной службы, службы в соответствующих органах или добровольного содействия ВС РФ.

5. В какой срок будет рассмотрено требование о предоставлении кредитных каникул?

Заявление будет рассмотрено в течение 10 дней с даты получения требования.

Уведомление о решении будет направлено способом, предусмотренным кредитным договором.

6. На какой срок будут предоставлены кредитные каникулы?

Срок кредитных каникул определяется заемщиком, но не может быть больше, чем срок призыва или военной службы, увеличенный на 30 дней.

Срок кредитных каникул может быть увеличен на период нахождения в больницах или госпиталях в условиях стационара.

Кредитные каникулы могут быть досрочно прекращены по требованию заемщика.

После возвращения необходимо позвонить на единый бесплатный номер 8 800 700 7846 и проинформировать банк о возвращении. Банк проконсультирует Вас о порядке исполнения кредитного договора, сроках оплаты, размере платежа и о дате завершения кредитных каникул.

7. Будут ли начисляться проценты по кредиту в период каникул? Как изменится размер платежа/ срок возврата кредита?

Да, проценты в период кредитных каникул продолжают начисляться:

по потребительским кредитам и кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита, установленного Банком России на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору);

по ипотеке – по ставке, определенной договором.

После завершения кредитных каникул, размер ежемесячного платежа останется в прежнем размере (не будет увеличен), срок кредита будет увеличен за счет отсроченных платежей в период кредитных каникул.

Во время действия кредитных каникул возможно проведение досрочного погашения основного долга, что уменьшит сумму задолженности.

8. В случае гибели военнослужащего/ инвалидности 1 группы военнослужащего – перейдут ли обязательства по кредитному договору к моим родственникам?

В случае гибели военнослужащего, а также в случае признания военнослужащего инвалидом I группы, обязательства военнослужащего/ членов его семьи по кредитному договору прекращаются.

Для рассмотрения вопроса о прекращении кредитного обязательства необходимо обратиться в банк с заявлением и документами, подтверждающими событие (гибель, инвалидность 1 группы), а также документами, подтверждающими статус члена семьи.