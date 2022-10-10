Газпромбанк улучшил условия по вкладу «Копить»

Газпромбанк повысил процентные ставки по вкладу «Копить» в рублях на сроках 3 месяца и 1 год. Максимальная ставка составляет 8% годовых с учетом капитализации при размещении средств на 1 год. Для ее получения нужно открыть вклад «Копить» на сумму от 15 000 рублей в мобильном приложении или Интернет-банке Газпромбанка. Выполнение иных дополнительных условий для получения такой ставки не требуется.

Банк также предлагает дополнительные надбавки ко вкладу «Копить» для некоторых категорий клиентов: 0,3 п.п. – для премиальных клиентов, 0,2 п.п. – для тех, кто получает зачисления из Пенсионного фонда РФ на карту Газпромбанка, а также для зарплатных клиентов* либо клиентов с действующей подпиской «Огонь», 0,1 п.п. – для клиентов старшего возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет). Указанные надбавки не суммируются, при открытии вклада применяется максимальная, если доступно несколько надбавок одновременно.

Открыть вклад «Копить» можно на срок от 1 месяца до 3 лет. Минимальная сумма для открытия в мобильном приложении или Интернет-банке – 15 000 рублей, в офисах Банка – 100 000 рублей. Узнать подробные условия по вкладу «Копить» можно на сайте.

*Клиенты, получившие на счет карты Газпромбанка не менее одного зарплатного зачисления в месяц открытия/пролонгации вклада «Копить» или в предыдущий месяц.