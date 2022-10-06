Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк приняла участие во II Каспийском экономическом форуме 2022

Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк выступила на круглом столе «Каспийский регион в глобальной климатической повестке: вызовы, возможности, подходы», который состоялся в рамках II Каспийского экономического форума 2022, где при участии официальных делегаций стран «каспийской пятерки», представителей федеральных и региональных органов власти, глав ведущих компаний прошло обсуждение вопросов развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области экологии, энергетики, транспорта и логистики, энергетики и туризма, городской инфраструктуры и социально-гуманитарной сферы в странах-участниках Каспийского региона.

В круглом столе принял участие министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, а также представители министерств, ведомств, корпораций и институтов России, Республики Азербайджан, Исламской Республики Иран, Туркменистана, Республики Казахстан. Участники обсудили изменение климата и его неблагоприятные последствия для стран Каспийского региона, реализацию международных соглашений в сфере климата, а также возможности у стран региона для сближения подходов в сфере экономической и климатической политики.

В частности, Наталья Третьяк рассказала о перспективах добровольного рынка углеродных единиц, и о том, почему Банк заинтересован в создании инфраструктуры этого рынка.

«Углеродный рынок в России развивается быстрыми темпами. Разработанная в кратчайшие сроки законодательная база и инфраструктура были успешно протестированы первыми биржевыми торгами углеродными единицами, прошедшими 26 сентября. Для дальнейшего развития рынка важно поддерживать доверие к рынку и обеспечивать высокое качество климатических проектов. С этой точки зрения критическое значение имеет обмен опытом со странами-партнерами на различных площадках. Газпромбанк принимает непосредственное участие в развитии углеродного рынка России. Мы готовы делиться этим опытом и поддержать компании из углеродоемких отраслей в их стремлении к сокращению собственных выбросов», – отметила Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк в ходе своего выступления.