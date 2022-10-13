Наличные доллары США теперь со скидкой 15% в Дальневосточном банке

Дальневосточный банк продлил объявленную 05 сентября 2022 года акцию по продаже наличных долларов (банкнот), имеющих незначительные дефекты, со значительной скидкой!

Теперь скидка составляет 15%!

Целесообразность указанного приобретения и дальнейшее использование вы определите самостоятельно, это может быть поездка за рубеж, например, в США, либо иные цели.

Предложение ограничено, заказывайте необходимый вам объем заранее в офисе АО «Дальневосточный банк» по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, д. 19а или по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).