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Вклад «Универсальный» от Дальневосточного банка - приумножай и пользуйся

Достаточно часто возникают ситуации, когда у человека есть желание сохранить и приумножить с помощью вклада определенную сумму денег, но при этом одолевают сомнения — не понадобится ли часть из них на какие-либо внеплановые расходы? Эту проблему решит вклад «Универсальный» от Дальневосточного банка. Он предусматривает возможность частичного снятия и пополнения. Главное, чтобы на счете осталась минимальная сумма вклада — 10 000 рублей. Таким образом, вы можете распоряжаться своими деньгами, не теряя при этом доходности. Процентная ставка по вкладу «Универсальный» составляет до 6,5%*.

Вклады Дальневосточного банка можно открыть и в офисах, и сидя дома на диване за пару минут в мобильном приложении «ДВ Банк»".

*При размещении средств на срок 385 дней или 540 дней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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