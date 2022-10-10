Дальневосточный банк успешно реализует программу льготного кредитования импортеров

Являясь активным участником государственных программ поддержки бизнеса, Дальневосточный банк напоминает о возможности льготного финансирования импортёров в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 895 от 18.05.2022. Программа предусматривает предоставление льготных кредитов юридическим лицам или ИП на финансирование импортных контрактов с целью приобретения и ввоза на территорию РФ (включая транспортировку) продукции, являющейся приоритетной для импорта.

Процентная ставка по кредиту составляет не более 30% от ключевой ставки Банка России, действующей на день начисления процентов по кредитному соглашению, плюс 3 процентных пункта. С помощью программы, при невозможности оплаты контрактов через банк-кредитор, можно осуществлять оплату финансирования через другие коммерческие банки.

Срок льготного кредитования составляет 12 месяцев на приобретение продукции и 36 месяцев — на приобретение оборудования.

Более подробную информацию можно получить в офисах Дальневосточного банка.