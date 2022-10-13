Началось проектирование поликлиники в рабочем посёлке Маркова

Строительство медицинского учреждения, рассчитанного на 350 посещений в смену, запланировано на 2024-2025 годы .



Фото с сайта правительства Иркутской области

Численность населения в Иркутском районе растет стремительно, мы должны это учитывать и обеспечить жителей качественной и своевременной медпомощью,

– Строить поликлинику будем в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Она будет обслуживать и взрослое, и детское население при условии разделения потоков. Правительство Иркутской области ведет серьезную и планомерную работу по улучшению доступности и качества оказания медицинской помощи жителям как городов, так и сельской местности.– подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Как сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов, в новой поликлинике предусмотрено консультативно-диагностическое отделение, отделения профилактики, функциональной диагностики, физиотерапии, терапии, стоматологии, лучевой диагностики и другие. Кроме того, медико-техническое задание предусматривает наличие конференц-зала для проведения консилиумов, в том числе с использованием телемедицинских технологий с присутствием пациента.На территории медучреждения расположат разворотные площадки и удобные подъезды ко входам в здание, достаточное количество парковочных мест для посетителей и персонала поликлиники. На входе в детское отделение будет предусмотрена тёплая колясочная.Сейчас часть населения, прикреплённого к Иркутской районной больнице, получает амбулаторно-поликлиническую помощь в поликлинике смешанного типа в микрорайоне Луговое, в Марковской врачебной амбулатории и поселковом ФАПе в Пади Мельничной.