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Началось проектирование поликлиники в рабочем посёлке Маркова

Строительство медицинского учреждения, рассчитанного на 350 посещений в смену, запланировано на 2024-2025 годы . 

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области


– Строить поликлинику будем в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Она будет обслуживать и взрослое, и детское население при условии разделения потоков. Правительство Иркутской области ведет серьезную и планомерную работу по улучшению доступности и качества оказания медицинской помощи жителям как городов, так и сельской местности. Численность населения в Иркутском районе растет стремительно, мы должны это учитывать и обеспечить жителей качественной и своевременной медпомощью, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов, в новой поликлинике предусмотрено консультативно-диагностическое отделение, отделения профилактики, функциональной диагностики, физиотерапии, терапии, стоматологии, лучевой диагностики и другие. Кроме того, медико-техническое задание предусматривает наличие конференц-зала для проведения консилиумов, в том числе с использованием телемедицинских технологий с присутствием пациента.

На территории медучреждения расположат разворотные площадки и удобные подъезды ко входам в здание, достаточное количество парковочных мест для посетителей и персонала поликлиники. На входе в детское отделение будет предусмотрена тёплая колясочная.

Сейчас часть населения, прикреплённого к Иркутской районной больнице, получает амбулаторно-поликлиническую помощь в поликлинике смешанного типа в микрорайоне Луговое, в Марковской врачебной амбулатории и поселковом ФАПе в Пади Мельничной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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