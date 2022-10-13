Примсоцбанк сообщил про обновление технологической платформы 16 октября 2022 года

Примсоцбанк обращает внимание клиентов на то, что в период с 01:00 ночи до 11:00 утра 16 октября 2022 года (время московское) в связи с обновлением технологической платформы будут недоступны следующие операции:



• Все операции в интернет-банке;

• Механизмы приёма заявок/обмена сообщений с менеджером банка и обновление данных в Личном Кабинете Риэлтора;

• Механизм приёма заявок на внешнем сайте банка www.pskb.com;

• Обновление данных в интернет-банке iBank2;

• Входящие и исходящие переводы по Системе быстрых платежей(СБП);

• Внесения наличных средств через устройства самообслуживания на счета, проведения безналичных операций между своими счетами через устройства самообслуживания, получение информации по cвоим счетам через устройства самообслуживания;

• Перечисления по заявлениям на проведение платежей на регулярное перечисление выпадающие на указанный период (переводы со счета на счет, пополнение счетов, переводы и т.п.).